POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarında tarih belli mi?

26. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. POMEM Kadın Özel Harekat sonuçlarının açıklanması, 26. Dönem POMEM sonuçlarına yönelik beklentileri artırdı. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?



Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Salı günü açıklandı. Şimdi gözler 26. Dönem POMEM sonuçlarında. Polis adayları, POMEM 26. dönem polis alımları kapsamında 18 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata girmişti. POMEM 26. dönemde lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7 bin polis alımı yapılacak. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?