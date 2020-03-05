POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarında tarih belli mi?
26. Dönem POMEM 7 bin öğrenci alımı kapsamında mülakata katılan adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru sonrası, sınav sonuçları ve değerlendirmeler erişime açılacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarında tarih belli mi? İşte, 26. Dönem POMEM sözlü sınavları ile ilgili detaylı bilgiler.
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26. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. POMEM Kadın Özel Harekat sonuçlarının açıklanması, 26. Dönem POMEM sonuçlarına yönelik beklentileri artırdı. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Salı günü açıklandı. Şimdi gözler 26. Dönem POMEM sonuçlarında. Polis adayları, POMEM 26. dönem polis alımları kapsamında 18 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata girmişti. POMEM 26. dönemde lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7 bin polis alımı yapılacak. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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26. DÖNEM POMEM SONUÇLARINDA SON DURUM
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfası üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyu bilgilendirilecek.
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SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirmişti.
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Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:
"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."