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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 12:06 | 

POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman? Polis alımında son gelişmeler

POMEM 28. dönem başvuruları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor. Gözler şimdi 28. dönem polis alımlarında. Peki, 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman?

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polis ihtiyacının karşılanması için kurulan, Polis Akademisi'ne bağlı 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 28. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı, polis olma hayali kuran gençler tarafından merak ediliyor. İşte, polis alımında son gelişmeler
2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

28. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

27. Dönem POMEM başvuruları Aralık ayında başlamıştı. 28. Dönem başvurularının önüzmüdeki ay başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3POMEMDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR

POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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