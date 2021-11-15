Polonya sınırında durum kontrolden çıktı! AB alarmda, göçmenler çaresizce bekliyor...
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi gün geçtikçe büyüyor. Günlerdir soğukta zor koşullarda Avrupa'ya geçmek için bekleyen göçmenler bugün Polonya sınır kapısına dayandı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, dönmek isteyenleri göndermeye hazır olduklarını ancak kimsenin geri dönmek istemediğini söyledi. AB, Belarus'a yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.
2
Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.
3
Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.
4
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.
5
Sabah saatlerinden itibaren göçmenlerin "durumun olumlu sonuçlanmasını umarak" kamptaki çadırları, uyku tulumlarını ve kalın giysilerini topladığı aktarılan açıklamada, "Öğleye doğru kendileri organize olan göçmenler, büyük bir grup halinde Bruzgi sınır kontrol noktasına hareket etmeye başladılar.
6
Göçmenler, barışçıl niyetlerini ve her duruma hazır olduklarını vurguluyorlar." ifadesi kullanıldı.
7
Açıklamada, hareket eden grubun başında çocuk ve kadınlar olduğuna dikkat çekilerek, Belarus sınır görevlilerinin güvenlik ve düzeni sağladığı kaydedildi.
8
Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta bekleyişini sürdürüyordu.
9
BELARUS CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler nedeniyle Polonya sınırında sorun istemediklerini belirterek, ana vatanlarına dönmek isteyenleri göndermeye hazır olduklarını ancak kimsenin geri dönmek istemediğini söyledi.
10
TIR KUYRUĞU 30 KİLOMETRE OLDU
Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi.
11
Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
12
AB, BELARUS YAPTIRIMLARINI GENİŞLETECEK
Avrupa Birliği Polonya sınırındaki krizin ardından Belarus'a yönelik yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı.
13
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan karar, "Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlar için silah olarak kullanmasına karşılık verilmesine" imkan tanıyacak.
14
RUSYA ARABULUCU OLABİLİR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.
15
Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti.
16
AB-BELARUS GERİLİMİ
AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tırmanmıştı.
17
AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.
18
AB, ayrıca Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını belirterek, bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.
19
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.
20
AB ülkeleri, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle de Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapatmıştı.
21
AB IRAK'IN KARARINDAN MEMNUN
AB Komisyonunun günlük basın toplantısında konuşan Mamer, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın AB'nin Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışan kişilerle ilgili yoğunlaştırdığı diplomatik çabaları kapsamında bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunduğunu belirtti.
22
Schinas'ın Iraklı yetkililerle bir dizi temasta bulunacağını ifade eden Mamer, "Bu kapsamda Iraklı yetkililerin vatandaşlarını Belarus'tan geri almak için perşembe günü uçuş başlatacakları yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
23
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Belarus-Polonya sınırında bulunan iki bölgedeki 8 kampta 571 Irak vatandaşının varlığının tespit edildiğini, gönüllü geri dönüşü isteyenler için 18 Kasım'da bir sefer düzenleneceğini söylemişti.
24
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri ise 11 Kasım'daki açıklamasında, potansiyel olarak 1700 civarında geri gönderilecek Iraklı bulunduğunu, bunlardan 200'ünün hazır durumda olduğunu ifade etmişti.