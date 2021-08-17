Polislik başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nasıl yapılır? İşte 2021 PMYO başvurusunda son tarih!
PMYO başvuru ekranı üzerinden adayların başvuru işlemleri 13 Ağustos tarihinde başladı. Polis Akademisi Başkanlığı bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için son başvuru tarihi adayların gündemine geldi. http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecek olan polis adayların TYT puan türünden en az (250.000) ham taban almış olması gerekecek. Peki, 2021 polislik başvuruları ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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PMYO son başvuru tarihi adaylar tarafından takip ediliyor. Lise mezunu adayların müracaatına açık olacak olan PMYO başvurusu, YKS puanına göre yapılabilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre PMYO başvurusu, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. 2.500 PMYO öğrenci alımı için sınav başvurusu ücreti 150.00 TL olacak. 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.
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PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
PMYO polislik başvurusu, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Ancak polislik başvurusu için bazı şartlar olacak.
Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
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Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
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POLİSLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli Türk Lirası), 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00’dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
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Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.