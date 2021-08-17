Gündem Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 - 20:56 | 17 Ağustos 2021 - 20:56

Polislik başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nasıl yapılır? İşte 2021 PMYO başvurusunda son tarih!

PMYO başvuru ekranı üzerinden adayların başvuru işlemleri 13 Ağustos tarihinde başladı. Polis Akademisi Başkanlığı bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için son başvuru tarihi adayların gündemine geldi. http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecek olan polis adayların TYT puan türünden en az (250.000) ham taban almış olması gerekecek. Peki, 2021 polislik başvuruları ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.