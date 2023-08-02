POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de! İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı!

2023 polis atamaları ve yer değiştirme kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararı ile 51 ilin emniyet müdürü değişti. Karara göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Polis EGM atama kararları isim listesi Resmi Gazete üzerinden öğreniliyor. İşte, 2023 EGM atama listesi öğrenme ekranı.