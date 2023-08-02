×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de! İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Egm Atamaları 2023#Egm Polis Atama Listesi Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 01:40

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. 51 ilin emniyet müdürü değişirken, 2023 polislik tayinlerinin açıklanmasıyla birlikte işlemlerine başlamak isteyen binlerce polis, EGM'nin polis yer değiştirme ve atama değişikliği listesine odaklandı. EGM polis atama listesi sorgulaması Resmi Gazete ile öğrenilebiliyor. İşte, 2 Ağustos EGM polis atama isim listesi 2023 ve konu hakkında bilgiler.

1/6POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazetede İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı

2023 polis atamaları ve yer değiştirme kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararı ile 51 ilin emniyet müdürü değişti. Karara göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Polis EGM atama kararları isim listesi Resmi Gazete üzerinden öğreniliyor. İşte, 2023 EGM atama listesi öğrenme ekranı.

2/6EGM ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETEDE

EGM ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 51 ilin emniyet müdürü değişti.

Konya il Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Ses İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ankara ve İzmir il emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

EGM ataması isim listeleri şöyle;

EN SON HABERLER

3/6POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazetede İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı
4/6POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazetede İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı

EN SON HABERLER

5/6POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazetede İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı
6/6POLİS TAYİNLERİ İSİM LİSTESİ 2023: Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazetede İşte EGM polis atama ve yer değiştirme sorgulama ekranı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#Egm Atamaları 2023#Egm Polis Atama Listesi Sorgulama

EN SON HABERLER