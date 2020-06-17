MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD her yerde onu arıyor! Başına ödül koydular
GeriDünya ABD her yerde onu arıyor! Başına ödül koydular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP,Twitter
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 15:54,

ABD her yerde onu arıyor! Başına ödül koydular

ABD'yi yangın yerine çeviren olaylarda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Polisin her yerde aradığı genç kadının görüntüleri ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD'nin Atlanta kentinde geçen cuma siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

2İKİNCİ ÖLÜM ATLANTAYI KARIŞTIRDI
Abone Olgoogle-news

İKİNCİ ÖLÜM ATLANTA'YI KARIŞTIRDI

Henüz George Floyd'un ölümünün ve olaydan sonra başlayan gerniş çaplı protesto eylemlerinin şokunu üzerinden atamayan ülke bu kez de 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’un ölümüyle karıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Polis, bir fast-food restoranına ait park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi.

4
Abone Olgoogle-news

Brooks’un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtı. Polis, Brooks’u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

5OLAYA KARIŞAN POLİSLERİN KİMLİKLERİ
Abone Olgoogle-news

OLAYA KARIŞAN POLİSLERİN KİMLİKLERİ

Atlanta Polis Teşkilatı, Rayshard Brooks'un vurulması olayına karışan polislerin isimlerini açıkladı. Brooks'u vuran Garrett Rolfe (solda) görevden alınırken olay anında Rolfe'nin yanında bulunan Devin Bronsan (sağda) idari göreve alındı.

6
Abone Olgoogle-news

Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti.

7
Abone Olgoogle-news

Dakikalar sonra başlayan protesto eylemleri sırasında olayın gerçekleştiği Wendy's adlı fast-food restoranı ateşe verilmişti.

8
Abone Olgoogle-news

Olay gecesi yaşananlar basına yansıyınca dünyayı bir kez daha ayağa kaldırmıştı.

9OLAYIN YAŞANDIĞI YER KUNDAKLANDI
Abone Olgoogle-news

OLAYIN YAŞANDIĞI YER KUNDAKLANDI

Kimliği bilinmeyen biri tarafından ateşe verilen restoran yerle bir olarak küle döndü.

10
Abone Olgoogle-news

Gerek ABD gerekse dünya kamuoyunda yangının protestocular tarafından çıkarılmış olabileceği fikri hakimdi.

11
Abone Olgoogle-news

Ancak Daily Mail'in haberine göre Atlanta'daki son gelişmeler olayın boyutunun bambaşka olduğunu gösteriyor.

12POLİS KUNDAKÇININ BAŞINA ÖDÜL KOYDU
Abone Olgoogle-news

POLİS KUNDAKÇININ BAŞINA ÖDÜL KOYDU

Atlanta Polis Teşkilatı, sosyal medya hesaplarından Wendy's restoranındaki yangının çıkmasına sebep olan kişiyi bulana 10 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

13
Abone Olgoogle-news

Georgia Eyaleti Yangın Kontrol kurulu da kundakçıyı bulana 10 bin dolar ödül vaat etti.

14
Abone Olgoogle-news

Böylece bu kişiyi her iki kuruma da ihbar edecek vatandaş toplamda 20 bin dolarlık ödül almış olacak.

15
Abone Olgoogle-news

Atlanta polis ve itfaiye ekipleri günlerdir kundaklanan fast-food restoranında incelemeler yapıyor ve şüpheliyi bulmaya çalışıyor.

16
Abone Olgoogle-news

Gözler ilk başta olay yerinde eylem yapan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemcilere çevrilmiş olsa da gerçekte yangından bir başkasının sorumlu olduğu ortaya çıktı.

17
Abone Olgoogle-news

Kundaklanan Wendy's adlı restoran şu anda olaydan dolayı üzüntülü olan siyahi vatandaşların akınına uğruyor.

18
Abone Olgoogle-news

Restoranın ayakta kalabilmiş duvarlarına 'Huzur içinde uyu Rayshard Brooks' yazılmış.

19ATLANTA İTFAİYESİ ŞÜPHELİ KADININ FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI
Abone Olgoogle-news

ATLANTA İTFAİYESİ ŞÜPHELİ KADININ FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Atlanta İtfaiye Teşkilatı kundaklama olayının faili olduğu belirtilen kadının fotoğraflarını yayınladı. Siyahlar içindeki kadının olay yerinde, elinde yanıcı sprey boyaya benzer bir maddeyle dolaştığı görülüyor.

20
Abone Olgoogle-news

30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının olaylardan önce yakındaki bir markette çekilmiş güvenli kamerası görüntülerine ulaşıldı.

21
Abone Olgoogle-news

Kadının marketten bir şeyler aldıktan sonra elleri dolu bir şekilde çıktığı görülüyor.

22
Abone Olgoogle-news

Üzerinde siyah kısa bir elbise bulunan şüpheli kadın beline de mor renkli bir hırka bağlamış.

23FOTOĞRAFLARA GÜLERKEN YANSIDI
Abone Olgoogle-news

FOTOĞRAFLARA GÜLERKEN YANSIDI

Yetkililer tarafından yayınlanan bu fotoğrafta ise kadının alev almış restoranın önünde gülerek poz verdiği açıkça görülüyor.

24
Abone Olgoogle-news

Protestoların başladığı anda orada bulunan siyahi bir eylemci olay anını saniye saniye kaydetmiş ve Twitter hesabından paylaşmış.

25
Abone Olgoogle-news

Videodaki görüntüler kadının fast-food restoranının önünde yangın çıkarmaya çalışan halini açıkça ortaya koyuyor.

26
Abone Olgoogle-news

Videoyu çekip sosyal medya hesabından paylaşan siyahi ABD vatandaşı kişi kayıt boyunca 'Görüyor musunuz beyaz bir kadın. Bunu yapan biz değiliz. Bizim yaptığımızı söyleyecekler.' diye bağırıyor.

27İKİ ŞÜPHELİ DE BEYAZ KADIN
Abone Olgoogle-news

İKİ ŞÜPHELİ DE BEYAZ KADIN

Polis olayın şu anda iki şüphelisinin olduğunu, ikisinin de beyaz ırktan kadınlar olduğunu açıkladı.

28
Abone Olgoogle-news

Atlanta polis şefi Randall Slaughter 'Bu olayı çözmek şu an benim için en öncelikli konu.' açıklamasını yaptı.

29
Abone Olgoogle-news

Slaughter, bu kundaklama olayının protestocuların vermek istediği mesajla çeliştiğini ve iyi niyetli bu davaya zarar verdiğini düşündüğünü de ekledi.

30
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi