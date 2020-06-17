ABD her yerde onu arıyor! Başına ödül koydular

ABD'yi yangın yerine çeviren olaylarda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Polisin her yerde aradığı genç kadının görüntüleri ortaya çıktı
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ABD'nin Atlanta kentinde geçen cuma siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.
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İKİNCİ ÖLÜM ATLANTA'YI KARIŞTIRDI
Henüz George Floyd'un ölümünün ve olaydan sonra başlayan gerniş çaplı protesto eylemlerinin şokunu üzerinden atamayan ülke bu kez de 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’un ölümüyle karıştı.
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Polis, bir fast-food restoranına ait park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi.
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Brooks’un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtı. Polis, Brooks’u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.
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OLAYA KARIŞAN POLİSLERİN KİMLİKLERİ
Atlanta Polis Teşkilatı, Rayshard Brooks'un vurulması olayına karışan polislerin isimlerini açıkladı. Brooks'u vuran Garrett Rolfe (solda) görevden alınırken olay anında Rolfe'nin yanında bulunan Devin Bronsan (sağda) idari göreve alındı.
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Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti.
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Dakikalar sonra başlayan protesto eylemleri sırasında olayın gerçekleştiği Wendy's adlı fast-food restoranı ateşe verilmişti.
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Olay gecesi yaşananlar basına yansıyınca dünyayı bir kez daha ayağa kaldırmıştı.
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OLAYIN YAŞANDIĞI YER KUNDAKLANDI
Kimliği bilinmeyen biri tarafından ateşe verilen restoran yerle bir olarak küle döndü.
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Gerek ABD gerekse dünya kamuoyunda yangının protestocular tarafından çıkarılmış olabileceği fikri hakimdi.
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Ancak Daily Mail'in haberine göre Atlanta'daki son gelişmeler olayın boyutunun bambaşka olduğunu gösteriyor.
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POLİS KUNDAKÇININ BAŞINA ÖDÜL KOYDU
Atlanta Polis Teşkilatı, sosyal medya hesaplarından Wendy's restoranındaki yangının çıkmasına sebep olan kişiyi bulana 10 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.
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Georgia Eyaleti Yangın Kontrol kurulu da kundakçıyı bulana 10 bin dolar ödül vaat etti.
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Böylece bu kişiyi her iki kuruma da ihbar edecek vatandaş toplamda 20 bin dolarlık ödül almış olacak.
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Atlanta polis ve itfaiye ekipleri günlerdir kundaklanan fast-food restoranında incelemeler yapıyor ve şüpheliyi bulmaya çalışıyor.
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Gözler ilk başta olay yerinde eylem yapan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemcilere çevrilmiş olsa da gerçekte yangından bir başkasının sorumlu olduğu ortaya çıktı.
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Kundaklanan Wendy's adlı restoran şu anda olaydan dolayı üzüntülü olan siyahi vatandaşların akınına uğruyor.
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Restoranın ayakta kalabilmiş duvarlarına 'Huzur içinde uyu Rayshard Brooks' yazılmış.
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ATLANTA İTFAİYESİ ŞÜPHELİ KADININ FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI
Atlanta İtfaiye Teşkilatı kundaklama olayının faili olduğu belirtilen kadının fotoğraflarını yayınladı. Siyahlar içindeki kadının olay yerinde, elinde yanıcı sprey boyaya benzer bir maddeyle dolaştığı görülüyor.
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30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının olaylardan önce yakındaki bir markette çekilmiş güvenli kamerası görüntülerine ulaşıldı.
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Kadının marketten bir şeyler aldıktan sonra elleri dolu bir şekilde çıktığı görülüyor.
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Üzerinde siyah kısa bir elbise bulunan şüpheli kadın beline de mor renkli bir hırka bağlamış.
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FOTOĞRAFLARA GÜLERKEN YANSIDI
Yetkililer tarafından yayınlanan bu fotoğrafta ise kadının alev almış restoranın önünde gülerek poz verdiği açıkça görülüyor.
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Protestoların başladığı anda orada bulunan siyahi bir eylemci olay anını saniye saniye kaydetmiş ve Twitter hesabından paylaşmış.
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Videodaki görüntüler kadının fast-food restoranının önünde yangın çıkarmaya çalışan halini açıkça ortaya koyuyor.
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Videoyu çekip sosyal medya hesabından paylaşan siyahi ABD vatandaşı kişi kayıt boyunca 'Görüyor musunuz beyaz bir kadın. Bunu yapan biz değiliz. Bizim yaptığımızı söyleyecekler.' diye bağırıyor.
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İKİ ŞÜPHELİ DE BEYAZ KADIN
Polis olayın şu anda iki şüphelisinin olduğunu, ikisinin de beyaz ırktan kadınlar olduğunu açıkladı.
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Atlanta polis şefi Randall Slaughter 'Bu olayı çözmek şu an benim için en öncelikli konu.' açıklamasını yaptı.
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Slaughter, bu kundaklama olayının protestocuların vermek istediği mesajla çeliştiğini ve iyi niyetli bu davaya zarar verdiğini düşündüğünü de ekledi.