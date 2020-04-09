Polis Günü ne zaman? En güzel Polis Haftası kutlama mesajları
Temelleri 1845'te 'Polis Nizamnamesi' ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 323 bin 842 personeliyle kuruluşunun 175'inci yılını kutluyor. 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor. Her yıl 10 Nisan tarihi de Polis Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün öncesi, polis arkadaşı ya da yakını olan vatandaşlar en güzel kutlama mesajlarını sorgulamaya başladı. İşte, en güzel Polis Haftası kutlama mesajları...
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Polis teşkilatı, 2019 sonu verilerine göre, 323 bin 842 personeliyle ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri ile teşkilatın 175. yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, görevlerini sürdüren polis yakınlarının bu özel gününü güzel dileklerle kutlayacak. Polis Haftası'nda, polisleri sevindirmek için gönderilecek en güzel Polis haftası mesajları ve sözlerini sizler için derledik...
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Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı mensupları 10 Nisan Cuma günü hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Vatandaşlar ise polis olarak görev yapan arkadaşları, sevdikleri ya da akrabalarının bu özel günlerini kutlamak ve onlara yalnız olduklarını hissettirmemek adına en güzel ve en yeni Polis Haftası kutlama mesajlarını araştırıyor.
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POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.
Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...
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Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum
Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...
Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlu olsun!
Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun
Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım