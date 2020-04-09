Polis Günü ne zaman? En güzel Polis Haftası kutlama mesajları

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum



Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.



Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...



Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlu olsun!



Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun



Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun



Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım



