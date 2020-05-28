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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 20:29,

Plajlar, milli parklar ve bahçeler açılacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Havaların düzelmesi ve sıcaklıkların bir çok bölgemizde yükselmesi ile birlikte Plajlar, milli parklar ve bahçeler açılacak mı sorusu merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararları açıkladı. Peki Plajlar, milli parklar ve bahçeler açılacak mı?

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Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek

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Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da açılıyor.

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