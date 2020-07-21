Pınar Gültekin kimdir, katili kim çıktı? Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bilgiler
Bulunması için seferberlik başlatılan Pınar Gültekin’nden gelen haber kahretti. 16 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Pınar Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.Hayatının baharında cinayete kurban giden Pınar Gültekin, 27 yaşındaydı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiydi. İşte Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bilgiler…
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Abla Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu.
Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.5 günlük arama çalışmaları sonucunda Pınar Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu. Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
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ESKİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.
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BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ
Yapılan araştırmalar ardından Pınar Gültekin cinayetinin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü.
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Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü. Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.
Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.