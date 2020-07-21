Gündem Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 11:15 , 21 Temmuz 2020 - 11:15

Pınar Gültekin kimdir, katili kim çıktı? Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bilgiler

Bulunması için seferberlik başlatılan Pınar Gültekin’nden gelen haber kahretti. 16 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Pınar Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.Hayatının baharında cinayete kurban giden Pınar Gültekin, 27 yaşındaydı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiydi. İşte Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bilgiler…