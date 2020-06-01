Piknik yasağı ne zaman bitiyor? Piknik alanları ve mesire yerleri ne zaman açılıyor?
Vatandaşların il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları, mart ayından bu yana yasak kapsamındaydı. Normalleşme adımlarıyla birlikte, bu durumun ne zaman sonra ereceği merak konusu oldu. Peki, piknik yasağı ne zaman bitiyor? Piknik alanları ve mesire yerleri ne zaman açılıyor?
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Normalleşme yönünde adımlar bir bir atılırken piknik yerleri ve mesire alanlarının açılış tarihi sorgulanıyor. İki aydan uzun süredir giriş yapmanın yasak olduğu park ve piknik alanı gibi mekanların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
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Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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Pandeminin yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca her bir faaliyet alanı için belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlarca yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınmasının, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edileceği belirtildi.
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Genelgede, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ifade edildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı kaydedildi.