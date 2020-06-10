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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 18:57,

Piknik ve mangal yerleri ne zaman açılıyor? İçişleri Bakanlığı'dan piknik yerleriyle ilgili genelge

Piknik yerleri ne zaman açılıyor? Havaların ısınmasıyla beraber, piknik yerleri ve mesire alanlarındaki son duruma gözler çevrildi. Coronavirüs nedeniyle mart ayında kapatılan bir çok yer, gerekli önlemler alınarak haziran başında yeniden kapılarını açtı. Normalleşme sürecinin kademeli olarak devam ettiği günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faaliyete geçen yerlerle yaptığı açıklama sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan piknik yerleriyle ilgili genelge yayınlandı. İşte, piknik yerleri ve mesire alanlarıyla ilgili ayrıntılar.

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Normalleşme sürecinde alınan yeni kararlar, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklanmaya devam ediyor. Kademeli olarak devam eden süreçte, piknik ve mesire alanlarındaki son durum gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik yerlerinin 1 Haziran'da yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

2İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GENELGE
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

3CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinde atılacak adımları Haziran ayı başında sıralamıştı.

Erdoğan açıklamasında plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebileceğini söylemişti.

4PARKLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER
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PARKLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açıldı. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek.

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Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

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