Dünyada ve ülkemizde etkili olan corona virüsü salgını ile mücadele sürerken bir yandan da normalleşme yönünde pek çok çalışma yapılıyor. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan piknik alanları da alınan önlemler neticesinde uzun bir süredir kapalı. Bu durumun ne kadar devam edeceği ise son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 'Piknik alanları ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...