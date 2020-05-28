İki aydan uzun süredir giriş yapmanın yasak olduğu park ve piknik alanı gibi mekanların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Normalleşme yönünde adımlar bir bir atılırken piknik yerleri ve mesire alanlarının açılış tarihi sorgulanıyor. Peki, piknik alanları ne zaman açılıyor?
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1
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Dünyada ve ülkemizde etkili olan corona virüsü salgını ile mücadele sürerken bir yandan da normalleşme yönünde pek çok çalışma yapılıyor. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan piknik alanları da alınan önlemler neticesinde uzun bir süredir kapalı. Bu durumun ne kadar devam edeceği ise son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 'Piknik alanları ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...
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Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek.
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Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.
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Söz konusu yerler için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.