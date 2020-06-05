Piknik alanları açıldı mı? Hafta sonu piknik ve mangal serbest mi?
Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında aralarında piknik yerleri, mesire alanları ve ormanların da olduğu bazı noktalarda girişler yasaklanmıştı. 1 Haziran itibariyle normalleşme adımları atılırken, piknik alanlarına ilişkin yasağın devam edip etmediği merak konusu oldu. Peki, piknik alanları açıldı mı? Hafta sonu piknik ve mangal serbest mi?
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Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak ve piknik yapmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte bu yasağın da durumu sorgulanmaya başladı. İşte, 'Hafta sonu piknik ve mangal serbest mi?' sorusunun yanıtı...
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
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Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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Pandeminin yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca her bir faaliyet alanı için belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlarca yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınmasının, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edileceği belirtildi.