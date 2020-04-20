Pik yapmak ne demek? Plato dönemi ve pik noktası nedir?
Corona virüsü ile ilgili hayatımıza pek çok terim girdi, pik yapmak, pik noktası ve plato dönemi de bunlardan bazıları. Corona virüsü pandemisi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Fahrettin Koca’nın yanı sıra uzmanlar da sık sık değerlendirmelerinde pik, yapmak, pik noktası ve plato dönemi terimlerini kullanıyor. Peki, pik yapmak ne demek? Pik noktası ve plato dönemi nedir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler devam ederken, yapılan açıklamalarda kullanılan terimler de sık sık merak konusu oluyor. Son günlerde medyaya yansıyan haberde pik yapmak, pik noktası, plato dönemi gibi terimler dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ardından Pik yapmak ne demek? Plato dönemi ve pik noktası nedir? sorular çoğaldı. İşte merak edenler için pik yapmak, pik noktası, plato dönemi terimlerinin anlamları...
2
İngilizce ‘peak’ kelimesinin Türkçe’deki karşılığı olan pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Plato dönemi ise genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim. Kilo vermenin durduğu dönem plato dönemi adı veriliyor. TIP DİLİNDE PİK NOKTASI VE PLATO DÖNEMİCorona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.
Plato dönemi vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem.
3
TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI
TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.
Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir.