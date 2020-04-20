Pik yapmak ne demek? Plato dönemi ve pik noktası nedir?

İngilizce ‘peak’ kelimesinin Türkçe’deki karşılığı olan pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Plato dönemi ise genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim. Kilo vermenin durduğu dönem plato dönemi adı veriliyor. TIP DİLİNDE PİK NOKTASI VE PLATO DÖNEMİCorona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.



Plato dönemi vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem.