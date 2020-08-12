Perseid meteor yağmuru nedir? 12-13 ağustos meteor yağmuru Türkiye saati

Yılın en etkileyici gök olaylarından bir olarak kabul edilen Perseid meteor yağmuru için artık sadece saatler kaldı. Türkiye'den de izlenebilecek Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.



Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.