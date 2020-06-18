MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPençe - Kartal operasyonu sürüyor... Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde
GeriGündem Pençe - Kartal operasyonu sürüyor... Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
AA
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 09:57,

Pençe - Kartal operasyonu sürüyor... Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı. Video konferans yöntemi ile harekata katılan birlik komutanları ile görüşen Akar ve Komutanlar sahadaki durumu da gece boyunca yakından takip etti, talimatlar verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi