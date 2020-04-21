PEGIDA’cılar virüse rağmen özel izinle gösteri yaptı

Bu karara, aralarında Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert’in de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Hilbert’in girişimiyle yapılan yasal inceleme sonucunda katılımcı sayısı 15’le sınırlandırıldı. Neumarkt Meydanı’nda akşam 15 aşırı sağcının yaptığı eylemde yaklaşık 250 polis görev aldı. Salgın öncesi her pazartesi eylem yapan PEGIDA üyeleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir süredir gösteri düzenlemiyordu.