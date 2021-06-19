Pazar yasağı ne zaman kalkacak? Bu pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler

Koronavirüsü önleme tedbirleri çerçevesinde normalleşme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda cumartesi için sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarının, bir süre daha pazar günleri için devam edeceği açıklanmıştı. 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İşte, pazar günü yasakları hakkında son durum...