Pazar yasağı ne zaman kalkacak? Bu pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler
Pazar günü sokağa çıkma yasakları peç çok vatandaşın gündeminde önem arz ediyor. Uzun süredir yürürlükte olan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman sonra ereceğinin yanı sıra, 20 Haziran Pazar günü de olup olmadığı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, pazar yasağı ne zaman kalkacak? Bu pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
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Koronavirüsü önleme tedbirleri çerçevesinde normalleşme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda cumartesi için sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarının, bir süre daha pazar günleri için devam edeceği açıklanmıştı. 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İşte, pazar günü yasakları hakkında son durum...
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Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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1 Temmuz'dan itibaren pazar günü yasağının kalkacağı öngörülüyor.
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Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.