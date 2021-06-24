Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 27 Haziran hafta sonu (pazar) günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusu Kabine Toplantısının ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Peki, 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler