Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 27 Haziran hafta sonu (pazar) günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Pazar günü sokağa çıkma yasağı, bir süredir yürürlükte yer alıyor. Son Kabine Toplantısının ardından açıklanan kararlar arasında bulunan pazar günü sokağa çıkma yasağı, 27 Haziran Pazar günü için gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özet olarak açıkladığı maddelerden birisi olan sokağa çıkma yasağı için son durum, vatandaşların gündemini oluşturuyor. Peki, 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o bilgiler
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Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusu Kabine Toplantısının ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Peki, 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;
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1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
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Detaylar İçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandığında eklenecek.