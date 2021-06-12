Pazar günü marketler kaçta açılıyor? İşte 13 Haziran Pazar günü market çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi. Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.