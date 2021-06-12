Pazar günü marketler kaçta açılıyor? İşte 13 Haziran Pazar günü market çalışma saatleri
Haftanın son gününde market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Marketlerin saat kaçta iş başı yaptığını merak eden vatandaşlar, bu kapsamdaki bilgileri internetten sorguluyor. Peki, pazar günü marketler kaçta açılıyor?
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'Marketler saat kaçta açılıyor?' sorusu, haftanın son gününde vatandaşların merak ettiği bir detay oldu. Rutin market alışverişlerini yaparak temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen pek çok kişi, özellikle zincir marketlerin çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, güncel market çalışma saatleri...
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Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi. Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.
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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bilgisi yer aldı.
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Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.