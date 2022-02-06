Pazar günü eczaneler açık mı? Eczanelerin pazar günü çalışma saatleri

Eczaneler pazar günü açık mı sorusu ilaç temini sağlamak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu eczanelerde ilaç alımı gerçekleştirecek olan hastalar ya da hasta yakınları, cumartesi ve pazar günü eczaneler açık mı sorusuna yanıt aradı. Nöbetçi usulü ile hizmet veren eczaneler, bölgelere göre belirli sistemde faaliyet gösteriyor. Peki, bu sisteme göre eczaneler hafta sonu hizmet verecek mi? İşte, merak edilen bazı bilgiler