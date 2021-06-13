Bugün (pazar günü) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri
Pazar günleri sokağa çıkma yasağı en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Sokağa çıkma yasağı uygulamasında yeni uygulamaya geçildi. 1 Haziran'da alınan kararla sokağa çıkma yasağının yeni saatleri 22.00-05.00 olarak belirlendi. Peki, bugün (pazar günü) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri
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1
Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Genelgeye göre; Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yani pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar sadece market gibi temel ihtiyaçlar için belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Peki, pazar günü yasağı ne zaman kalkacak?
2
Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu.
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Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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1 Temmuz'dan itibaren pazar günü yasağının kalkması gündemde.