Bugün (pazar günü) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Genelgeye göre; Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yani pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar sadece market gibi temel ihtiyaçlar için belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Peki, pazar günü yasağı ne zaman kalkacak?