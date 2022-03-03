Paskalya ne zaman? 2022 Paskalya tarihi

Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen ve 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yemeden tutulan bir oruç ile son hafta olan Kutsal Haftayı kapsıyor ve Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona eriyor. Hristiyanlığın dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.
Paskalya terimi İbrânîce “geçiş” anlamındaki pesahtan (Türkçe’de fısıh) gelir. Grekçe ve Latince’de pascha olarak karşılanan kelime Batı dillerine de geçmiştir. “Pesah”, İsrâil kavminin Hz. Mûsâ önderliğinde Mısır’dan kaçışı anısına bahar döneminde bir hafta boyunca (15-21 Nisan) kutlanan bir yahudi bayramının adı idi. Hıristiyanlığın ortaya çıkışıyla birlikte “pascha”, Hz. Îsâ’nın insanlığın günahı için kendini feda ederek çarmıhta öldürüldüğü ve sonra yeniden dirildiği inancıyla özdeşleştirilmiş ve bunun anısına yapılan kutlamayı ifade etmeye başlamıştır. Bu bayramın İngilizce’deki karşılığı olan easter kelimesinin, Anglo-Saksonlar’ın baharda adına çeşitli şenlikler düzenledikleri aydınlık ve bahar tanrıçası Estre’den geldiği ve daha sonra Hz. Îsâ’nın diriliş kutlamaları için kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir.
Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanıyor. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler var. Bunlar arasında en yaygını kişilerin birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesi... Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.