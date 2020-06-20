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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 15:49,

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: Pandemi yardımı sonuçları nereden sorgulanır?

Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bu yardımdan 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıkladı. Peki pandemi sosyal destek sonuçları nereden sorgulanır?

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Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan vatandaşlar 1000 tl yardım için sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Sonuç sorgulama, başvuruların yapıldığı e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı…

2PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
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PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

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