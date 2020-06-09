Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: e-Devlet Pandemi yardımı sonuçları açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. 1. ve 2. faz yardımları almayan vatandaşlar bu sosyal yardımdan faydalanabilecekler. Başvurular devam ederken sonuçları açıklanan vatandaşlara da ödemeleri yapılıyor. Sorgulama işlemi yine e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte pandemi sonucu sorgulama ve başvuru ekranı…
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Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Peki pandemi sosyal destek sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.