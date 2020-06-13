Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı, ödemeler ne zaman? İşte Sosyal Destek başvuru şartları

Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet’e giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sayfasına giderek sosyal destek başvurunuzun hangi aşamada olduğunu görüntüleyebilirsiniz.



e Devlet sistemi üzerinde yer alan pek çok kolaylıktan biri olan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.