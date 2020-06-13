Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı, ödemeler ne zaman? İşte Sosyal Destek başvuru şartları
Pandemi sosyal destek başvuru süreci e devlet üzerindeki forma aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz pandemi programının dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtmişti. Peki, Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000’er lira nakdi destek ödemeleri için başvurular haftalardır devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler “https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” linki üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yoğunluk sebebiyle sosyal destek başvuruları başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alına
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Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
•5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
•5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
•Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
•İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.
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Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı?
TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet’e giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sayfasına giderek sosyal destek başvurunuzun hangi aşamada olduğunu görüntüleyebilirsiniz.
e Devlet sistemi üzerinde yer alan pek çok kolaylıktan biri olan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Pandemi sosyal destek ödemeleri değerlendirmeler tamamlandıktan sonra yapılıyor. Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bu tek başvuru olarak değerlendiriliyor.