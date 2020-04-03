Pandemi nedir? Pandemi ne demek? Kısaca pandemi hakkında bilgiler
Pandemi, son günlerde adı sıkça duyulan terimler arasında yer alıyor. Pandemi ne demek sorusu ile konu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu terimin hakkındaki açıklamaları araştırıyor. Uluslararası bir tanım olan pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çerçevelendirilmektedir. Bir kıtaya ya da dünya çapına yayılan hastalıkları niteleyen pandemi durumu, küresel önlemler alınmasına olanak tanımaktadır. Peki, pandemi nedir ve ne değildir? İşte genel çerçevesi ile pandemi hakkında detaylı bilgiler
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Küresel bir salgının uyarıcısı olan pandemi, pek çok vatandaşın da hakkında bilgi edinmek istediği terim oluyor. Dünya Sağlık Örgütü vasıtasıyla ilan edilen pandemi, önlemlerin küresel boyutta alınması gerektiği, salgının ciddi boyutlara ulaşabileceği için kararlı adımlar atılması gerektiğini niteliyor.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, aldıkları kararı şu sözlerle duyurdu: "Binlerce kişi hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi. Bu nedenle Covid-19'u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz." Bu açıklama ardından pandeminin yanı sıra pandemi hastaneler ve pandemi kurulu gibi kavramlar da hayatımıza girdi. Peki, pandemi tam olarak nedir, pandemi hastaneler neye göre belirleniyor, pandemi kurulunun görevleri neler?
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PANDEMİ NEDİR?
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik; nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması ve hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması olmak üzere 3 şarta bağlıdır.
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PANDEMİ KURULU NEDİR?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan pandemi kurullarının başkanlığını illerin valiler yapıyor. Pandemi kurullarında koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşülüyor.
İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.
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Valiler tarafından illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak. Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır.
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Bugüne dek hangi hastalıklar için pandemi ilan edildi?
Devam eden pandemiler
HIV/AIDS AIDS küresel bir pandemidir.[1] 2014 yılı itibarıyla, dünyada yaklaşık 36.9 milyon insan HIV virüsüne sahiptir. 2012 yılında, yaklaşık 17.2 milyon erkek, 16.8 milyon kadın ve 3.4 milyon 15 yaşından küçük çocuk AIDS hastasıydı.[3] 2010 yılında 1.8 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını kaybetti, bu sayı 2005 yılında 2.2 milyondu.
COVID-19 Koronavirüs hastalığı 2019 pandemisi, Aralık 2019'da başlamış, Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan kökenli SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüsün neden olduğu pandemidir. İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelere yayılmış salgın, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi.
Tarihi pandemi ve epidemiler
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