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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 09:33,

Pandemi destek parası başvuru sorgulama: e-Devlet pandemi yardımı başvuru ekranı

Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor.Nisan ayında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un e-Devlet üzerinden başvurularının başladığını bildirdiği sosyal yardım programının 3'üncü fazı için süreç devam ediyor. Sosyal yardım sonuçları sorgulama işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte pandemi yardımı başvuru sorgulama ekranı

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Pandemi yardımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3. faza başvurabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını duyurmuştu. Başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

2SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

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