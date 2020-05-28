Pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman başlıyor? Sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lira yardım alan vatandaşlar, hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla ile emekli vatandaşların yararlanamayacağı onun dışında kalanların değerlendirileceği Pandemi 3. faz sosyal yardım başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman başlıyor? Sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı. 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalırken, 3 milyon kişinin başvurunun da değerlendirmesi 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığı ile sürüyor. Gözler şimdi yardım paralarının vatandaşlara ödeneceği tarihlerde. Öte yandan faz 3'ün dinamik bir süreç olacağı ve başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağı yakın zaman önce açıklanmıştı. İşte, 3. faz sosyal yardım başvuruları hakkında tüm ayrıntılar...
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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ÖDEMELER BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair şunları söyledi; "Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor. Ama peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık."Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
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Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.