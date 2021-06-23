Özel hastanelerde kovid-19 (covid) aşısı ücretli mi?
Bir çok yaş ve meslek grubuna açılan koronavirüs aşı hakkı ile birlikte, vatandaşlar covid-19 aşısının özel hastanelerde ücretli olup olmadığını sorguluyorlar. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı'nın resmi adresinde de açıklama yapılmıştı.. Peki Özel hastanelerde kovid-19 (covid) aşısı ücretli mi? İşte detaylar
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Koronavirüs aşıları bir çok yaş ve meslek grubuna açıldı.. Vatandaşlar kendilerine en yakın hastane ve aile hekimlerinde aşı olabiliyorlar. Bu gelişmenin ardından çevresinde özel hastane bulunan vatandaşlar koronavirüs aşılarının özel hastanelerde ücretsiz olup, olmadığını merak ediyordu.. Sağlık Bakanlığı'nın resmi adresinden de konu hakkında açıklama yapılmıştı..
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Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;
İnaktif COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir.
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Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır. İfadeleri kullanıldı..