Özel hastanelerde kovid-19 (covid) aşısı ücretli mi?

Koronavirüs aşıları bir çok yaş ve meslek grubuna açıldı.. Vatandaşlar kendilerine en yakın hastane ve aile hekimlerinde aşı olabiliyorlar. Bu gelişmenin ardından çevresinde özel hastane bulunan vatandaşlar koronavirüs aşılarının özel hastanelerde ücretsiz olup, olmadığını merak ediyordu.. Sağlık Bakanlığı'nın resmi adresinden de konu hakkında açıklama yapılmıştı..