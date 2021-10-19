Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 94. dönem ÖGG sınav sonuçları için geri sayım
Özel güvenlik sınavına giren adaylar sorulara ve cevaplara yoğun ilgi gösteriyorlar. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde düzenlendi. Sınav saat 10:00’da başladı. Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 70 TL, silahlı sınav türü için 100 TL ve silah farkı sınav türü için 90 TL sınav giriş ücreti alındı. Peki, özel güvenlik sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?
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1
ÖGG sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklama, başvuru kılavuzu içerisinde yer aldı. Özel güvenlik sınav soruları ve cevaplarının 19 Ekim tarihinde açıklanabileceği duyurulmuştu. Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı. Sonuçlar ise 5 Kasım'da erişime açılacak. İşte detaylar
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ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI
Özel güvenlik sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih olarak 19 Ekim’e işaret edilmişti. Sorular yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.