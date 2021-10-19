Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 94. dönem ÖGG sınav sonuçları için geri sayım

ÖGG sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklama, başvuru kılavuzu içerisinde yer aldı. Özel güvenlik sınav soruları ve cevaplarının 19 Ekim tarihinde açıklanabileceği duyurulmuştu. Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı. Sonuçlar ise 5 Kasım'da erişime açılacak. İşte detaylar