Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu seyahat yasağı kalktı mı? İşte genelgenin detayları

Şehirler arası seyahat yasağı, risk haritasının yenilenmesi ve illerin risk durumlarının değişmesiyle öne çıkan başlıklardan oldu. Risk gruplarına göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanması daha önce olduğu gibi devam edecek. Sokağa çıkma yasağı olan illerde seyahat kısıtlaması sürecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altın vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun nüfusa sahip iller kırmızı kategoride yer alıyor.