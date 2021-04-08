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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 19:33 | 

Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu seyahat yasağı kalktı mı? İşte genelgenin detayları

Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı, yeni tedbirler devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede seyahat kısıtlamasının daha önce olduğu gibi aynen devam edeceği belirtildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde, seyahat kısıtlaması geçerli olacak. Özel araçla şehirler arası seyahat yasağından muaf olan vatandaşların ise İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi alması gerekecek. İşte, milyonların merak ettiği özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? sorusunun yanıtı ve seyahat kısıtlaması ile ilgili ayrıntılar.

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Şehirler arası seyahat yasağı, risk haritasının yenilenmesi ve illerin risk durumlarının değişmesiyle öne çıkan başlıklardan oldu. Risk gruplarına göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanması daha önce olduğu gibi devam edecek. Sokağa çıkma yasağı olan illerde seyahat kısıtlaması sürecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altın vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun nüfusa sahip iller kırmızı kategoride yer alıyor.

2SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

3

Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındaki vatandaşlar 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

4RİSK GRUPLARINA GÖRE İLLER

RİSK GRUPLARINA GÖRE İLLER

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:.

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl). .

Yüksek risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl). .

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."

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Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat edebilmek için EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat izin almak gerekmektedir.

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