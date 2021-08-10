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Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 17:55 | 

Özdemir Asaf sözleri 2021- Özdemir Asaf'ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine şiirleri

Türk Edebiyatı'nın en önemşi şairlerinden biri olan Özdemir Asaf sözleri ve şiirleri günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Eğer sevdiklerinizle paylaşmak, duygu ve düşüncelerinizi anlatmak isterseniz, birbirinden güzel Özdemir Asaf sözlerini derledik. İşte Özdemir Asaf'ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine şiirleri...

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1

Özdemir Asaf'ın aşk ve özlem dolu sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Özdemir Asaf 'ın en güzel sözlerini sizler için derledik.

Sabahattin Ali sözlerine ulaşmak için tıklayınız
2

Bir insan bir insanı bir şey görür, bu hayattır. Bir insan bir insanı birçok şey görür, bu sevgidir. Bir insan bir insanı her şey görür, bu aşktır.

3

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek.

4

İki seçeneğin var; ya kal, ya gitme!

5

Tek kişilik miydi ki bu şehir? Sen gidince bomboş kaldı.

6

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri, yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri?

7

Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

8

Boşuna yorulma gönül, sadece sevmek yetmiyor.

9

Sen bana bakma ben senin baktığın yerde olurum.

10

Bir gün benden şikâyet ettiğin ne varsa, özleyeceksin!

11

Ya başkasını seversem? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem.

12

Herkes fazlasıyla sevmiş, ben eksikleriyle de sevdim oysa.

13

Sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor.

14

Neyine bağlandım ki bu kadar. Bana bakmayan gözlerine mi, yoksa benim olmayan kalbine mi?

15

Ne zaman imkansızı seversen, İşte o zaman gerçek seversin.

16

Benim sevdam ulu çam gibidir. Ne güzde yaprak döker, ne de kışta boyun büker.

17

Mutluluğun gözü kördür, yalnızlık sağır. Ondandır biri tökezleyerek yürür, öbürü uykusunda bile bağırır.

18

İmkânsızları yaşamak mıdır sevmek, yoksa severken imkânsız mıdır yaşayabilmek?

19

Ben ölseydim, o belki ağlardı. Ama o ağlasaydı; ben ölürdüm.

20

Her korkan kaçmaz ama her kaçan, korkaktır.

21

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler.

22

Gelmesen önemli değil, gelsen önemli olurdu! Gelmemen büyük yalnızlığımı doldurdu.

23

İnsanlar, insanların içerisinde, insana hasret yaşarlar.

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