Otoyollarda yeni dönem! Hiçbir şekilde kaçış yok: Ekipler artık bu cihazla tespit ediyor... 27 ilde 4 bin personelle görevdeler

41/41

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı.

Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.

Otoyol Jandarması tarafından kullanılan yeni nesil mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteğiyle denetimlerde etkinliği artırmaktadır. Tripod ya da araç üzerine kurulabilen sistem, aynı anda dört şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor.

Operatör gerektirmeden çalışan sistem, kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız bilgilerini okuyarak güvenlik birimlerinin ağına aktarıyor.

VERİLER ANLIK İLETİLİYOR

Sistem tarafından yapılan hız ihlali sorguları sonucunda, ihlal verileri trafik ekiplerine anlık olarak iletiliyor ve böylece kural ihlali yapan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde araçların rengi, markası ve modeli gibi veriler de otomatik olarak tanımlanabiliyor. Şerit sayısı belirlenerek hız ölçümü yapılan sistem, her hava koşulunda gündüz ve gece görev yapabiliyor. 2 saat içinde 1500 araç sorgulama kapasitesine sahip radar cihazı, otoyollar dahil olmak üzere tüm kara yollarında aktif şekilde kullanılıyor.

Daha önce ön plakası bulunmadığı için hız tespiti yapılsa da ceza uygulanamayan motosikletler, yeni sistemde radarın trafiğin akış yönünün tersine çevrilmesiyle ihlal yaptıklarında tespit edilip cezai işlem uygulanabiliyor.

YAKALAMA KARARI BULUNAN ARAÇLAR DA TESPİT EDİLİYOR

Yerli yazılımla geliştirilen sistem, hız ihlali yapan araçlara ait bilgileri de anlık olarak jandarma ekiplerine iletiyor. Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekrana alarm vererek, ekiplerin olası şüphelilere anında müdahale etmesine olanak tanıyor.

AA ekibi, kendilerini "kanun ordusu" olarak tanımlayan Otoyol Jandarma timlerinin bir günlük mesaisine eşlik etti.

Alkol, sürücü belgesi ve asayiş denetimi yapan ekipler, rutin kontroller sırasında "nitelikli taciz" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

OTOYOLLARIN GÜVENLİĞİ ONLARA EMANET

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Otoyol Jandarmasının adli asayiş, motosiklet ile teknik inceleme ve denetim timlerinden oluştuğunu belirtti.

Otoyollarda meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi Otoyol Jandarmasının yaptığını anlatan Ergün, "Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. Sorumluluk bölgemizde 15 kilometrede bir tim görev yapacak şekilde planlama yaptık." dedi.

Havadan ve karadan denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Otoyol Jandarması olarak hava ve kara araçlarımızla etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Özellikle tatil günlerinde cayrokopter, helikopter ve drone desteğiyle havadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor, yoğunluk yaşanan bölgeleri tespit ediyoruz."

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son teknoloji ekipmanları kullandıklarını aktaran Ergün, şu bilgileri verdi:

"Olayların en kısa sürede aydınlatılması ve asayişin sağlanması için plaka ve yüz tanıma sistemleri, kayıt sistemine entegre edilebilen kameralar, çevrim içi sorgulama yapılabilen tablet bilgisayarlar, görünürlük sağlayan 4 kademeli lazerler, otomatik lastik patlatıcılar ve yapay zeka destekli radar cihazları gibi pek çok ekipman kullanıyoruz."

DİNLENME TESİSLERİ JANDARMA GÜVENCESİNDE

Otoyollardaki asayiş ve trafik uygulamalarının yanı sıra yol üzerindeki dinlenme tesislerinin güvenliğini de sağlayan timler, ihtiyaç duyulması halinde "Mobil Jandarma Karakolları"yla adli işlemleri yerinde yürütüyor.

Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakolu'nda görevli Jandarma Astsubay Fatma Toraman da otoyolda "kesintisiz ve güvenli hizmet" anlayışıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Yol üzerinde duran ve park eden araçları ikaz ederek uygun alanlara yönlendirdiklerini anlatan Toraman, "Zorunlu bir durum varsa gerekli işaretlemeleri yaparak, tedbirlerimizi alıyoruz. Ayrıca 112 Acil Müdahale butonuna basan sürücülere de hızlıca ulaşıyoruz." diye konuştu.