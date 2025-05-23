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Otoyollarda yeni dönem! Hiçbir şekilde kaçış yok: Ekipler artık bu cihazla tespit ediyor... 27 ilde 4 bin personelle görevdeler

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#Trafik#Kontrol#Radar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 10:45

Otoyol Jandarma timleri, yapay zeka destekli radar cihazları ve yüz tanıma özellikli yaka kameraları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan yaptıkları denetimlerle kara yollarında güvenliği sağlıyor.