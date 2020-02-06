2020 YKS online başvuru ekranı açıldı – İşte YKS başvuru ödemelerinin yapılacağı bankalar

YKS başvurularının başlamasının ardından gözler 2020 ÖSYM YKS başvuru ekranına çevrildi. Belirlenen süre içerisinde başvurularını yapacak olan adaylar, YKS başvuru ücretini bankaların ATM'lerinden ya da internet bankacılığı sistemi ile yatıracaklar. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ÖSYM şifresi ve TC kimlik numaraları ile online işlem sağlayacaklar. Peki, YKS başvuru ödemelerinin yapılacağı bankalar hangileri? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.
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1
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı. 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek YKS başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde YKS ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ödemeleri hangi bankalara yapılacak? İşte ÖSYM YKS başvuru ekranı…
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.
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YKS ONLİNE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020-YKS’ye bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında “ADAY İŞLEMLERİ” alanındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 3 Mart 2020 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.
3
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklardır.Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2020 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 18- 19 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
4
YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
5
YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?
Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.