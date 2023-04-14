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ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU EKRANI: ÖSYM uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede yapılacak? İşte başvuru şartları...

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#ÖSYM Uzman Yardımcısı Alımı#ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 15:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 25 uzman yardımcısı alacak. ÖSYM'nin yayınladığı başvuru kılavuzuna göre giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) resmi sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Peki ÖSYM uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede yapılacak? İşte başvuru ekranı ve şartları...

1/4ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU EKRANI: ÖSYM uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede yapılacak İşte başvuru şartları...

ÖSYM yaptığı açıklama ile sınavla 25 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Ayrıca alımlarla ilgili başvuru şartlarını da açıkladı. Buna göre uzman yardımcısı alımlarında KPSS şartı aranıyor. Ayrıca giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

2/4BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14-28 Nisan tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Yazılı sınav 20/05/2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; yazılı sınavdan en az 10 gün önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

4/4BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),

Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

Bu pozisyona başvuran adaylar, ÖSYM’nin kurumsal mevzuatı çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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