ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU EKRANI: ÖSYM uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede yapılacak? İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI

2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),



Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,



Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,



Bu pozisyona başvuran adaylar, ÖSYM’nin kurumsal mevzuatı çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

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