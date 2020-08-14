ÖSYM sınavları için HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS ve Mobil uygulama ile HES kodu alma
ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların bundan sonra sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu olacak. Sınava başvuru yapacak olan adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekecek. Peki, ÖSYM sınavları için zorunlu tutulan ÖSYM HES kodu nedir, nasıl alınır? İşte SMS ve Mobil uygulama ile HES kodu alma ile ilgili detaylar...
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Corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında devreye sokulan HES kodu ÖSYM sınavları için de zorunlu tutuldu. ÖSYM resmi adresi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den yapılan açıklamaya göre, ÖSYM bünyesindeki sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacak. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
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ÖSYM Başkanı'ndan HES kodu açıklaması
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Başkanlıkça uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu.
Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:
"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."
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ÖSYM’den HES Kodu Duyurusu
ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden de HES kodu için yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların da ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.
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Hes Kodu Nedir?
Hayat Eve Sığar (HES) Kodu, kontrollü sosyal hayat döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren kamusal alanda bulunma durumunda COVID-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlayan ve böylece salgının takibine destek olan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, e Devlet, SMS ve Mobil Uygulama üzerinden alınabilir. HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS ve Android) üzerinden “HES Kodu İşlemleri” butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de oluşturulabilir. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-üretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
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Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.