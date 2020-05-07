ÖSYM sınav takvimi: YKS 2020 ne zaman yapılacak?

YKS’nin ne zaman yapılacağı, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında merkezi sınavların tarihlerinde değişiklik yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından sistem üzerinden yeni takvim yayınlandı. Peki YKS ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi ve detaylar…
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ÖSYM sınav takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar her yıl yayınlanan bu takvime göre merkezi sınavların başvuru tarihlerini ve sınavların ne zaman yapılacağını öğreniyorlar. YKS’ye girecek olan adaylar, “YKS ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihinin değiştiği açıklandı. İşte 2020 yılı üniversite sınavı tarihi…
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak. AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak. YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi. Aygün, Twitter'dan koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kararlara ilişkin açıklama yaptı. 27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Aygün, şu bilgileri paylaştı: "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."