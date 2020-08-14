ÖSYM sınav belgesi nasıl çıkartılır? 2020 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan ALES 2020'de geri sayım başladı. ALES 1 sınavının giriş belgesi, ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden alınacak. 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek olan 2020-ALES/1 için adaylar, AİS ekranından T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle ALES giriş belgelerini edinebilecekler. Sınav belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktıları olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. İşte, ÖSYM sınav belgesi alma ekranı.