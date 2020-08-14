ÖSYM sınav belgesi nasıl çıkartılır? 2020 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ALES sınav yerleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020 ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. 100 sorudan oluşan ALES/1’de adaylara 150 dakika süre verilecek. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınava adaylar ALES sınav giriş belgeleri ile katılım sağlayacak. ÖSYM sınav giriş belgeleri AİS ekranı üzerinden alınacak. Peki, ÖSYM sınav belgesi nasıl çıkartılır? İşte, ayrıntılar.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan ALES 2020'de geri sayım başladı. ALES 1 sınavının giriş belgesi, ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden alınacak. 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek olan 2020-ALES/1 için adaylar, AİS ekranından T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle ALES giriş belgelerini edinebilecekler. Sınav belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktıları olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. İşte, ÖSYM sınav belgesi alma ekranı.
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ALES SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. ALES giriş belgesi çıktısı ÖSYM'nin AİS ekranından alınarak yazıcıdan çıkartılabilecek.
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Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
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SINAVDA NELER YASAK?
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.