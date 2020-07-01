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Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 11:50,

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı 2 bin 302’si hemşire ve 606’sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında 3 bin 250 personel alımı yapacağını duyurmuştu. İşte SYM Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı

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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için duyuru yayımlayan ÖSYM şu ifadelere yer verdi: 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı.


KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

3BRANŞ DAĞILIMI
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BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti. Koca, alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktardı.

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