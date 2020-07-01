Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı 2 bin 302’si hemşire ve 606’sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında 3 bin 250 personel alımı yapacağını duyurmuştu. İşte SYM Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı
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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için duyuru yayımlayan ÖSYM şu ifadelere yer verdi: 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI KPSS tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti. Koca, alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktardı.