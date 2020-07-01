Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı

BRANŞ DAĞILIMI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti. Koca, alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktardı.