ÖSYM duyurdu: DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı - DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS soruları ve cevap anahtarı 11 Temmuz tarihli sınavın hemen ardından gündeme geldi. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı.
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
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DGS SONUÇ TARİHİ
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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SONUÇ DUYURUSU GELDİ
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.