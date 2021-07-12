ÖSYM duyurdu: DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı - DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.