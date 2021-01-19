Osmanlı'nın şifalı helvası da coğrafi işaretle taçlandı

"Edirne'de beyaz peynir, tava ciğer, mis meyve sabunu ve deva-i misk helvası gibi coğrafi işaret almış ürünler var. Biz hem yöresel ürünlerimizin coğrafi işaret alması hem de bu değerlerin markalaşması için çalışmalar yapıyoruz. Bu işlerle iştigal eden ticaret erbaplarını yönlendiriyoruz. Şehrimizi ziyaret eden turistler en çok coğrafi işaret almış ürünleri tercih ediyor. Dolayısıyla hem turizme hem de ticarete bir katkı yapılmış oluyor."