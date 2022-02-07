Osman Kaymak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak’ın biyografisi

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

Osman KAYMAK, 1965 Bayburt Merkez Sancaktepe köyünde doğdu. Eğitimini Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesinde 1982 yılında bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kaydını yaptırdı. 1986 yılında bu fakülteden mezun olduktan sonra bir yıl İstanbul Barosuna bağlı olarak İstanbul Adliyesinde avukatlık stajını tamamladı. 1991 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirerek Kütahya İlinde yeni kurulan Pazarlar İlçesine kurucu kaymakam olarak atandı. İki yıl süre ile bu ilçenin kurulması ile ilgili çalışmaları başarı ile tamamladıktan sonra mahrumiyet hizmeti yapmak üzere 1993 yılında Erzurum İli Narman İlçe Kaymakamlığına, bu görevi tamamladıktan sonra da 1995 yılında Malatya İli Battalgazi İlçe Kaymakamlığına atandı.



1998 yılında Niğde Vali Yardımcılığına atandı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı konulu tez çalışması ile tamamladı. Gölcük depremi sonrası deprem yaralarını sarmak üzere oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezinde 6 ay süreyle; geçici görevlerde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığının açmış olduğu Hizmet içi Eğitim kurslarına katılarak Afet Sonrası Acil Yardım ve Koordinasyon konularında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin açmış olduğu Vali Yardımcıları Oryantasyon Seminerlerine katılarak sertifika aldı.



