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Osman Kaymak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak’ın biyografisi

#Osman Kaymak#Isparta Valisi#Isparta Valiliği

Osman Kaymak ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu rahatsızlığı nedeniyle geçici olarak görevden alındı, yerine Merkez Valisi Osman Kaymak getirildi. Peki, Osman Kaymak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında bilgiler

1/3Osman Kaymak kimdir, kaç yaşında, nereli Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak’ın biyografisi

Osman Kaymak’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Vali Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonun devamlılığı için yerine Merkez Valisi Osman Kaymak'ı görevlendirdi. İşte 1965 doğumlu Osman Kaymak hakkında bilgiler

2/3OSMAN KAYMAK KİMDİR

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

Osman KAYMAK, 1965 Bayburt Merkez Sancaktepe köyünde doğdu. Eğitimini Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesinde 1982 yılında bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kaydını yaptırdı. 1986 yılında bu fakülteden mezun olduktan sonra bir yıl İstanbul Barosuna bağlı olarak İstanbul Adliyesinde avukatlık stajını tamamladı. 1991 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirerek Kütahya İlinde yeni kurulan Pazarlar İlçesine kurucu kaymakam olarak atandı. İki yıl süre ile bu ilçenin kurulması ile ilgili çalışmaları başarı ile tamamladıktan sonra mahrumiyet hizmeti yapmak üzere 1993 yılında Erzurum İli Narman İlçe Kaymakamlığına, bu görevi tamamladıktan sonra da 1995 yılında Malatya İli Battalgazi İlçe Kaymakamlığına atandı.

1998 yılında Niğde Vali Yardımcılığına atandı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı konulu tez çalışması ile tamamladı. Gölcük depremi sonrası deprem yaralarını sarmak üzere oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezinde 6 ay süreyle; geçici görevlerde bulundu. İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığının açmış olduğu Hizmet içi Eğitim kurslarına katılarak Afet Sonrası Acil Yardım ve Koordinasyon konularında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin açmış olduğu Vali Yardımcıları Oryantasyon Seminerlerine katılarak sertifika aldı.

3/3Osman Kaymak kimdir, kaç yaşında, nereli Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak’ın biyografisi

Battalgazi Kaymakamlığı görevi sırasında Malatya Valisinden, Kocaeli Deprem Bölgesindeki geçici görevinden dolayı Kocaeli Valisinden; Afyon Deprem Bölgesi geçici görevinden dolayı Afyon Valisinden ve Niğde Vali Yardımcısı olarak da Niğde Valisinden ve Suluova Kaymakamı olarak Amasya Valileri Hüseyin POROY ve Erhan TANJU'dan Takdirname alarak ödüllendirildi. 2003 yılında Amasya İli Suluova İlçe Kaymakamlığına, 2006 yılında Elmadağ Kaymakamlığına, 2008 yılında İstanbul İli Eyüp Kaymakamlığına atandı. Ağustos 2013 tarihli müşterek kararname ile İzmit Kaymakamlığına atandı. 2017 yılında Samsun’a atandı. Evli ve iki erkek bir kız çocuğu olan Osman KAYMAK orta derecede İngilizce bilmektedir.

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#Osman Kaymak#Isparta Valisi#Isparta Valiliği