Oruç ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? İşte 2021 Ramazan bitiş tarihi

Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı bu yıl, 12 Mayıs'ta başladı başladı. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayın ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2021 Ramazan bitiş tarihi...