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Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 14:00 |  

Oruç ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? İşte 2021 Ramazan bitiş tarihi

Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ramazan'ın bitmesiyle birlikte, bayram tatiline başlayacak vatandaşlar, bir yanda da bayram tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, oruç ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman?

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Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı bu yıl, 12 Mayıs'ta başladı başladı. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayın ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2021 Ramazan bitiş tarihi...

2RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

32021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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