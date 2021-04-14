Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar Duası Anlamı ve Arapça Yazılışı (Diyanet)
Oruç açarken dikkat edilmesi gereken unsurlar ve iftar duası, İslam aleminde manevi heyecanla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Oruçlarını açmak için yudumlayacakları sudan önce iftar duası okumak isteyen Müslümanlar, doğru duayı araştırıyor. Peki, oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar Duası Anlamı ve Arapça Yazılışı...
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11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başladı. Oruç ibadetinin yanı sıra diğer ibadetlerini de İslam dinine uygun bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, soru işaretlerine internet ortamı üzerinden yanıt arıyor. Ramazanda en çok merak edilen konulardan biri de orucun açılma şekli. Peki, oruç nasıl açılmalı, oruç açarken hangi dua okunmalı?
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ORUÇ NASIL AÇILIR?
Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir.
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Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır. Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.
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İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?
İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
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Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"