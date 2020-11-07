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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 16:07 | 

Ortalık yine fena karışacak! Tek seferde çözen yok...

Koronavirüs sürecinde herkes yapacak farklı bir şeyler arıyor. Pek çok insan tedbirlere kulak asmasa da birçok insan evinde zaman geçirmenin yollarını arıyor. İşte size bir süre aklınızı meşgul edecek bir görsel...

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1YAŞLI BİR KADIN MI GÖRÜYORSUNUZ
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YAŞLI BİR KADIN MI GÖRÜYORSUNUZ?

Sosyal medyada yine gündem olan bu siyah-beyaz görsele baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir kadın var ve yan tarafa bakıyor öyle değil mi?

2ÇOK ÇOK ESKİ BİR KARTPOSTAL
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ÇOK ÇOK ESKİ BİR KARTPOSTAL

'Eşim ve Kayınvalidem' adlı bu görsel ilk kez 1888'de Almanya'da yayımlanan bir kartpostalda yer almıştı.

3YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR
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YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

30 yaş altında olanlar tabloda daha çok genç kadını fark ettiklerini, 30 yaş üzerindekiler ise ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıklarını söylüyor. Aslında bu tabloda bir yaşlı bir de genç kadın var.

4FIRTINALI BİR SAHİL Mİ
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FIRTINALI BİR SAHİL Mİ?

Bu fotoğraf paylaşıldığında "Sahil, okyanus ufku, taşlar ve yıldızlar görüyorsanız, o zaman siz bir ressamsınız." Reddit’te de yayınlanan görselin aslında bir otomobilin hasarlı kapısını yansıttığı ortaya çıktı.

5KAÇ NOKTA BULACAKSINIZ
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KAÇ NOKTA BULACAKSINIZ?

Bilim adamı Jacques Ninio'nun hazırladığı imajda kaç nokta var? Herkesin yanıtı farklı. Tek bakışta 12 noktayı aynı anda görmek neredeyse imkansız...

6DAĞ VE GÖL MANZARASI DEĞİLMİŞ
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DAĞ VE GÖL MANZARASI DEĞİLMİŞ

Playbuzz tarafından yaratılan bu fotoğrafta gözleriniz bir dağ ve göl manzarası görüyor değil mi? Fakat resimde görünen beton bir duvar.

7KEÇİ Mİ KÖPEK Mİ
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KEÇİ Mİ KÖPEK Mİ?

Reddit'te yayınlanan ve köpek mi keçi mi olduğu anlaşılamayan canlı... Dikkatli bakınca kafasını geriye atıp yatan bir köpek olduğu anlaşılıyor.

8BU ELBİSE NE RENK
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BU ELBİSE NE RENK?

Bu elbise 2015 yılında dünya genelinde sansasyon yarattı. Elbiseyi pek çoğumuz mavi-altın sarısı olarak görüyordu. Ama gerçekte mavi-siyahtı. Bunun nedeni ise ışık yanılsamasıydı.

9TAVŞAN MI ÖRDEK Mİ
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TAVŞAN MI ÖRDEK Mİ?

Resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Tavşan mı yoksa ördek mi? Sosyal medya, insan zekasına dair ciddi ipuçları barındırdığı düşünülen bu cevabı tartışmıştı yıllar önce. 1892'de bir Alman dergisinde yayınlanan fakat yedi yıl sonra ABD'li psikolog Joseph Jastrow tarafından meşhur edilen çizim, yaratıcılığınıza ya da beyninizin ne denli hızlı çalıştığına dair çok şey söylüyor. Araştırmaya göre; yaratıcı insanlar, iki hayvan imajı arasında diğer insanlara göre daha hızlı geçiş yapabiliyor.

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