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Dünya
Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 - 08:47 | 

Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu!

Dünya İsrail'in zulmünü konuşurken Global Firepower Ortadoğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Raporda bölge ülkelerinin askeri güçleri mercek altına alındı. Listede Türkiye de yer aldı.

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Dünya İsrail'in zulmünü konuşurken Global Firepower Ortadoğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Raporda bölge ülkelerinin askeri güçleri mercek altına alındı. Listede Türkiye de yer aldı.

İşte o liste...

215- LÜBNAN

15- LÜBNAN

Lübnan'ın askeri personel sayısı 95 bin. Ülkenin hava gücü ise 67 parçadan oluşuyor. 361 tank, 1890 zırhlı araca sahip olan Lübnan'ın deniz gücü ise 57 parçalık donanmadan oluşuyor.

314- BAHREYN

14- BAHREYN

Yaklaşık 20 bin askeri personele sahip olan Bahreyn'in 180 tankı ve 845 zırhlı aracı bulunuyor. 110 hava aracı bulunan ülkenin donanması ise 39 parçadan oluşuyor.

413- KATAR

13- KATAR

17 bin askere sahip olan Katar ordusunda 86 tank ve 750 zırhlı araç yer alıyor. 148 uçak ve helikoptere ev sahipliği yapan ordunun deniz gücü ise 86 parçadan oluşuyor.

512- YEMEN

12- YEMEN

113 bin 500 askere sahip olan Yemen ordusu 400 tank ve 600 zırhlı araca ev sahipliği yapıyor. 178 hava aracına sahip olan Yemen'in deniz gücü ise 30 parçadan oluşuyor.

611- ÜRDÜN

11- ÜRDÜN

Ürdün 180 bin askeri personele sahip. Ordunun uçak ve helikopter sayısı ise 261. 1401 tank ve 3 bin 645 zırhlı araca sahip olan Ürdün'ün donanması ise 27 adet gemiye ev sahipliği yapıyor.

710- UMMAN

10- UMMAN

47 bin askeri olan Umman, 117 tank ve 700 zırhlı araca sahip. 128 adet uçağı ve helikopteri bulunan Umman Ordusu'nun deniz gücü 16 adet gemiden oluşuyor.

89- KUVEYT

9- KUVEYT

46 bin 500 kişilik bir orduya sahip olan Kuveyt'in 87 hava aracı, 367 tankı ve 800 zırhlı aracı bulunuyor. Ordunun filosunda 38 adet gemi bulunuyor.

98- SURİYE

8- SURİYE

242 bin kişilik bir orduya sahip olan Suriye Ordusu 3 bin 740 adet tank ve 5 bin 475 adet zırhlı araca ev sahipliği yapıyor. 462 adet hava aracı olan ülkenin donanması ise 56 parçadan oluşuyor.

107- IRAK

7- IRAK

Irak ordusunun mevcudu 310 bin. 350 adet uçak ve helikopter sahip olan ordunun 309 tankı ve 5 bine yakın zırhlı aracı bulunuyor. Ülkenin donanması ise 60 parçadan oluşuyor.

116- BAE

6- BAE

65 bin kişilik orduya sahip olan BAE'nin envanterinde 552 hava aracı, 434 tank, 8 bin 750 zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 75 parçadan oluşuyor.

125- İSRAİL

5- İSRAİL

643 bin askeri personeli olan İsrail'in yedek sayısı ise yaklaşık 3.7 milyon. Ordunun envanterinde 595 hava aracı, 1650 tank, 7 bin 500 zırhlı ara. yer alıyor. Ülkenin donanması ise 65 parçadan oluşuyor.

134- S. ARABİSTAN

4- S. ARABİSTAN

505 bin kişilik bir orduya ev sahipliği yapan S. Arabistan'ın envanterinde 889 hava aracı, 1062 tank, 12 bin 500 zırhlı araç yer alıyor. Ülkenin donanması ise 55 parçadan oluşuyor.

143- İRAN

3- İRAN

İran ordusunun mevcudu yaklaşık 2 milyon. 516 uçak ve helikoptere ev sahipliği yapan ordunun 3 bin 709 tankı ve 8 bin 500 zırhlı aracı bulunuyor. Ülkenin donanması ise 398 parçadan oluşuyor.

152- MISIR

2- MISIR

1 milyon 330 bin askeri olan Mısır'ın envanterinde 1053 hava aracı, 3 bin 735 tank ve 11 bin zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 316 parçadan oluşuyor.

161- TÜRKİYE

1- TÜRKİYE

Ortadoğu'nun en güçlü orduları listesinde Türkiye ilk sırada...

Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan TSK'nın envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunuyor. Türk donanması ise 149 parçadan oluşuyor.

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