Onur Belgesi nedir, kimlere verilir?

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR? Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;



(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;



a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,



b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,



c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,



ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,



d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,



e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,



f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,



g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,



gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.