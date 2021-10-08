On Numara sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 8 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenen On Numara'da haftanın son çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı takip edilen 8 Ekim On Numara çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'dan ilan edildi. 8 Ekim On Numara sonuçları online olarak sorgulanacak. İşte, On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı.
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8 Ekim 2021 On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Saat 20:00’da gerçekleştirilen On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Heyecan dolu çekilişte 248.353,30 TL'lik ikramiye 3 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
Haftanın iki günü düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açılıyor. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.