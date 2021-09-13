On Numara sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı... 13 Eylül On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından tamamlanan çekiliş sonrası 13 Eylül On Numara sonuçları çekiliş ekranından erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Merakla beklenen On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişte 216.804,51 TL devretti. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.